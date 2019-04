O governador Ronaldo Caiado (DEM) acompanhou no Tribunal de Contas do Estado (TCE), na quarta-feira (24), a apresentação de planilha eletrônica com 1.466 de suas decisões mais relevantes, adotadas no biênio 2017–2018. A reunião aconteceu pela manhã e Caiado aproveitou para apresentar suas próprias questões.

Observou que o governo anterior pagou salários no mês às custas da retenção de transferências de recursos da merenda, de transporte escolar e de saúde devidos aos municípios e de honorários de advogados dativos. “É essa a regra?”, perguntou.

Questionou qual metodologia o Estado deve seguir para calcular a porcentagem da receita corrente líquida com despesas de pessoal: a metodologia da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que incluiu todos os gastos nesta rubrica, ou a aceita pelo TCE que exclui delas o pagamento do imposto de renda da folha e os vencimentos de inativos?

À tarde, na sessão plenária do TCE iniciada às 15 horas, o conselheiro Kennedy Trindade fez um discurso político. Kennedy foi deputado pelo PSDB. Ele, Helder Valin, Edson Ferrari, Carla Santillo e Sebastião Tejota, todos tucanos, chegaram ao tribunal pelas mãos do então governador Marconi Perillo. Em meio a discussões sobre trâmite de processos, Kennedy leu um texto carregado de recados políticos e sem relação com a pauta.

Fez a defesa das cortes de contas “para a boa gestão de recursos públicos”. Afirmou serem “isoladas e pouco conhecedoras da realidade do controle externo” as vozes, que de “forma leviana”, tentam reduzir os avanços alcançados pelo tribunal em ações de fiscalização e de orientação.

Na sequência enviou seu principal recado: “Espero que os controlados [ocupantes de cargos públicos] assumam suas responsabilidades com serenidade e espírito público. Tempos difíceis exigem mais seriedade e trabalho do que discurso. Já se disse que governar é construir estradas. Ouso dizer que governar é decidir”. Não precisa ser expert em interpretação de texto para entender que o destinatário era o ilustre visitante da manhã. Ninguém fez um único comentário e a sessão continuou como se o discurso guardasse relação com a pauta.

As palavras contam aquilo que quem as seleciona quer narrar. O conselheiro Kennedy Trindade quis contar a história de um tribunal isento, respeitoso às leis e zeloso com as boas práticas de gestão pública. Só que há as palavras das “vozes levianas”. E entre essas vozes está a do governador Caiado. Ele cobrou mais de uma vez onde estavam os Tribunais de Contas quando governadores, incluindo o tucano que nomeou a maioria dos conselheiros do TCE–GO, tomaram decisões que geraram a gigantesca crise fiscal nos Estados.

As palavras dessas outras vozes contam que o tribunal não só aprovou seguidamente todas as contas do antigo governo, como também tomou decisões administrativas no mínimo estranhas às leis que diz obedecer com “firmeza”. Há exemplos. O TCE mantém 91 servidores em seu quadro contratados sem concurso público depois da Constituição de 1988.

Criou um Quadro Suplementar, hoje com 130 servidores, com cargos comissionados para funções comuns, como a de motorista, que devem ser preenchidas por concurso. Inclusive há entre eles o caso de um servidor que teria sido contratado aos 12 anos de idade. Aliás, todas essas informações são de conhecimento do Ministério Público Estadual, que até hoje mantém-se sem manifestação. O TCE-GO tem cerca de 280 funcionários efetivos e 320 comissionados. O Tribunal de Contas da União (TCU) tem 2,7 mil efetivos e apenas 28 comissionados.

Sem falar em casos de nepotismo que ainda resistem por lá. A mulher do conselheiro Kennedy Trindade, por exemplo, está lotada em seu gabinete. O marido é o chefe da mulher. Três irmãos de sobrenome Santillo trabalham na corte: a conselheira Carla e dois de seus irmãos. Por seus exemplos percebe-se que as palavras do conselheiro não abarcam toda a realidade e que as vozes da rua não penetram naquele luxuoso plenário.