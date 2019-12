A vitória de Caiado na Assembleia

O governador Ronaldo Caiado (DEM) obteve vitórias expressivas na Assembleia Legislativa com a aprovação da reforma da previdência estadual, da mudança nos Estatutos dos Servidores Públicos do Estado e do Magistério e a prorrogação do Fundo Protege.

Não é pouca coisa. São projetos que cortaram direitos dos servidores públicos – quinquênio e licença-prêmio – e tornaram mais rígidas as…