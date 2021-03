A substituição do ex-vereador Andrey Azeredo (MDB) na Secretaria de Governo da Prefeitura de Goiânia pelo brasiliense Arthur Bernardes de Miranda surpreendeu até mesmo os emedebistas que esperavam algum ajuste no secretariado. A surpresa, contudo, foi inevitável pela rapidez – apenas dois meses depois do sepultamento do prefeito Maguito Vilela –, pela forma e pelo momento, o auge da crise sanitária da Covid-19.

A indicação do então vereador Rogério Cruz para a chapa do MDB, no ano passado, surgiu de uma articulação entre Maguito e o deputado federal, João Campos, presidente regional do Republicanos, braço político da Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd). A chegada de Rogério na Prefeitura atiçou a direção nacional e Campos, membro da Igreja Assembleia de Deus, perdeu o posto de principal articulador. Assim, entrou em cena um personagem novo, Wanderley Tavares da Silva.

Presidente do Republicanos do Distrito Federal, Wanderley Tavares é ligado ao deputado federal Marcos Pereira (SP), presidente nacional do partido e bispo licenciado da Iurd. Em 2018, foi pré-candidato a governador do DF, mas seu partido compôs com o candidato Rogério Rosso (PSD), hoje representante da União Química, produtora da vacina Sputnik V no Brasil. Rosso ocupou vários cargos públicos no DF até ser governador tampão entre abril e dezembro de 2010. Arthur Bernardes, o novo secretário do prefeito, fez carreira a seu lado.

Wanderley Tavares se apresenta como uma pessoa “de sucesso no segmento de eficiência energética e sócio de um israelense, líder na área de cidades inteligentes e tecnologia para área de inovação”. Representou a TCDI Consultoria e Tecnologia, de Brasília, no consórcio com a Dynatest Engenharia em contrato com a Secretaria de Obras do Rio de Janeiro, na gestão anterior do prefeito Eduardo Paes. O consórcio foi investigado pela Operação Mãos à Obra, um desdobramento da Lava Jato, e Wanderley tornou-se réu na Justiça Federal.

Wanderley passou a ser visto no Paço Municipal no início de fevereiro, quando começou a pressão pela reforma no secretariado. Nas últimas semanas ele se impôs como principal articulador do grupo. Rogério Cruz minimiza sua intervenção na Prefeitura. A essa coluna o prefeito disse que a direção nacional encarregou Wanderley de contribuir com as gestões dos prefeitos do partido em Goiânia, Vitória (ES), Sorocaba e Campinas (SP).

Surpreso com a forma de abordagem, com a agressividade na ocupação de cargos e com a passividade de Rogério Cruz às investidas do articulador nacional, o MDB ensaiou uma retirada da Prefeitura. No fim da semana aceitou continuar, mas a relação de confiança com o prefeito trincou. Sem falar que os acontecimentos afetaram profundamente a disposição e o humor dos emedebistas que continuarão na equipe.

O presidente regional, Daniel Vilela, reconhece o direito de o prefeito ter uma equipe mais afinada com seu grupo político, mas teme suas consequências, pois o que se prenuncia não é apenas uma troca de nomes, mas uma reviravolta nos rumos da gestão. Daniel tenta imprimir um risco no chão para delimitar o limite (o abstrato cumprimento do plano de governo de Maguito Vilela) e, assim, evitar possíveis desgastes à imagem do partido, o fiador da eleição. Já o prefeito Rogério Cruz não teme consequências negativas dessa guinada. Ele bate na tecla de que a Igreja Universal não indicou nomes para seu governo, mas o Republicanos (como se ambos não fossem membros de um mesmo corpo). Confia ter a maioria na Câmara de Goiânia e que isso basta para tocar bem a gestão.

O prefeito esquece-se de que a candidatura de Maguito se fragilizou na campanha de 2020 justo quando seu adversário Vanderlan Cardoso (PSD) alertou o eleitor de que sua vitória poderia significar a ascensão da Universal em Goiânia. O eleitor não votou em um nome da Iurd e, sim, no já conhecido Maguito e na continuidade da gestão de Iris Rezende. Os resultados desta gestão terão que ser muito positivos para que a população aceite sem reclamar a proeminência do grupo do prefeito. Aguardemos!