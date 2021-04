Goiás e Mato Grosso têm as mais altas taxas de letalidade da Covid-19 na região Centro-Oeste: 2,7%, a mesma média nacional. No Mato Grosso do Sul, a taxa é de 2,2% e no Distrito Federal, 2,0%. Empatados com Pará e Maranhão, Goiás e Mato Grosso só perdem para Amazonas (3,4%), Pernambuco (3,4%), Rio de Janeiro (5,9%) e São Paulo (3,3%), segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Estados da Saúde (Conass).

Obtém-se a taxa de letalidade pela divisão de uma fração com o número de óbitos acumulados no numerador e o número de casos de Covid confirmados no denominador. Isso quer dizer que até esta sexta (23) morreram 2,7% (14.343) das 536.340 pessoas contaminadas pelo Sars-Cov-2 em Goiás. Há vários fatores que explicam essa letalidade. O número de testes, o perfil demográfico da população, questões sociodemográficas, entre outros. O número de testes de Covid-19 é o que mais interfere nessa taxa.

A exemplo do que se sucedeu no Brasil, Goiás também fez poucos exames do padrão ouro, o RT-PCR. De acordo com o Painel Covid-19 da Secretaria de Saúde, o Estado realizou até esta sexta 570.503 testes de RT-PCR (270.399 positivos e 305.104 negativos). O restante dos diagnósticos foram os sorológicos (IgA, IgM e IgG) e testes rápidos (de antígeno e de anticorpos). Com 590 mil habitantes, a vizinha Aparecida de Goiânia fez 257.106 RT-PCRs. Isso explica a baixa taxa de letalidade do município, 1,94%, bem inferior à média de Goiás (2,7%), assim como à de Goiânia (3,2%).

A análise desses números e a observação de fatos pretéritos deste primeiro ano de pandemia iluminam os acontecimentos atuais e explicam por que chegamos onde chegamos e como chegamos. Caberia ao Ministério da Saúde a liderança do país no combate à pandemia em múltiplas frentes. Aquisição de kits de exames para realização de testes em massa de padrão ouro e definição de uma política pública para o acompanhamento e tratamento dos contaminados nas duas fases da doença – a fase viral e a fase inflamatória – e rastreamento de contatos; compra de vacinas para imunização da população, definição de protocolos para uso de medicamentos; de campanhas de convencimento da população para adesão às medidas não farmacológicas (distanciamento social, uso de máscaras, higiene com álcool em gel), coordenação e aquisição de estoques de insumos e medicamentos para as unidades hospitalares, além do controle da ocupação de leitos hospitalares.

Diante da criminosa omissão do Ministério da Saúde em liderar essa grandiosa tarefa, restou aos governadores e prefeitos a iniciativa das ações de combate à pandemia. Neste um ano, o governador Ronaldo Caiado (DEM) concentrou suas energias em apenas três ações: decretos de distanciamento social, implantação de leitos hospitalares e, agora, distribuição das vacinas recebidas do Programa Nacional de Imunização (PNI). E foi uma atuação intermitente. Há um ano Caiado entrou de cabeça na defesa do fechamento das atividades econômicas; delas se distanciou em julho para voltar em janeiro (quando anunciou fechamento de bares).

Apesar disso, Caiado não ocupou o espaço vazio do Ministério da Saúde, tornando-se uma liderança regional para reunir prefeitos e autoridades municipais de saúde em uma grande orquestra, afinada a agir em sintonia no combate à pandemia e em todas as suas múltiplas frentes. Além de ter a legitimidade por ser governador, Caiado ainda é médico – como ele faz questão de repetir dia sim outro também – condição que lhe favorece para tratar temas técnicos.

Para agir assim, o governador precisava das qualidades de uma liderança conciliadora, que sabe juntar os diferentes, atrair adversários sem ressentimentos, congregar até aqueles pelos quais sente inconfessáveis desejo de vingança. Este, contudo, não é seu perfil, já que é um político treinado ao enfrentamento e não para a conciliação, aliás, como um legítimo Caiado. Aos trancos e barrancos, Goiás enfrenta esta pandemia com esperança de melhoras no ritmo de chegada das vacinas e sem fé na esfera federal e em ações sincronizadas no Estado.