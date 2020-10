Política Collor é alvo de busca e apreensão em investigação da PF sobre licenças ambientais Operação apura suposto pagamento de propina para liberação de autorizações do Ibama no Paraná

A Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira (21) mandado de busca e apreensão em endereço ligado ao senador Fernando Collor (PROS-AL) em São Paulo. A operação apura supostos pagamentos de propina para a liberação de licenças ambientais no Ibama, entre 2014 e 2015, para a construção de um porto no Paraná. As buscas, autorizadas pelo ministro Edson Fachin...