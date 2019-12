Política Cobrança é prorrogada, mas deputado vai à Justiça Cláudio Meirelles (PTC) diz que faltou sua assinatura para encaminhar à sanção lei sobre o Protege, publicada no Diário Oficial

A Lei 20.677, que prorroga a cobrança de contribuição para o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (Protege Goiás), foi publicada no suplemento do Diário Oficial do Estado ontem. No entanto, o primeiro secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Goiás, Cláudio Meirelles (PTC), disse que reuniu toda documentação necessária e entrará com ação na Justiça...