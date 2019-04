Política Coaf deve continuar na Ministério da Justiça e Segurança Pública Após concordar com a transferência do órgão para o Ministério da Economia, presidente recua e endossa tese de Sérgio Moro

Quatro dias após admitir a retirada do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para entregá-lo ao Ministério da Economia, o presidente Jair Bolsonaro recuou e agora defende a manutenção do órgão na pasta do ministro Sérgio Moro. Como revelou o jornal O Estado de S. Paulo, a eventual troca fazia parte de uma ne...