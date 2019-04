Política ‘Coaf continuará trabalhando para prevenir lavagem de dinheiro’, afirma Moro Conselho foi contemplado na reestruturação administrativa do ministério, resultante da fusão das pastas da Justiça e da Segurança Pública

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, afirmou hoje (4) que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) continuará trabalhando para prevenir a lavagem de dinheiro. Segundo o ministro, a transferência do Coaf, criado em 1998, do extinto Ministério da Fazenda para a pasta sob sua responsabilidade foi um “presente”. “Não sou um homem tão am...