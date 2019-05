Política Coaf aponta movimentação de R$ 1,96 milhão em conta do ministro do Turismo A cifra foi movimentada por saques, depósitos, transferências, cheques e pagamentos de boletos

Um relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) aponta que o ministro Marcelo Álvaro Antônio (Turismo) movimentou R$ 1,96 milhão de fevereiro de 2018 a janeiro de 2019, quantia considerada suspeita. As informações foram divulgadas na manhã desta sexta-feira (17) pelo jornal Folha de S.Paulo. As transações foram feitas em duas contas do min...