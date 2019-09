Política CNJ aprova indicação de Ivana Farina e contraria pedido de Kajuru Indicação veio da Procuradoria-Geral da República para ocupar vaga reservada a membro do Ministério Público estadual no CNJ

O Plenário do Senado Federal aprovou nesta quarta-feira (11), a indicação da procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado Goiás, Ivana Farina Navarrete Pena, para Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Com 54 votos favoráveis, 10 contrários e 4 abstenções . A indicação veio da Procuradoria-Geral da República para ocupar vaga reservada a membro do Ministério Público e...