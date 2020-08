Política CMN autoriza repasse de R$ 325 bi

O Conselho Monetário Nacional (CMN ) autorizou ontem a transferência de R$ 325 bilhões do lucro com operações cambiais do Banco Central ao Tesouro Nacional. O valor não pode ser usado para despesas primárias, como salários e benefícios, apenas para custeio da dívida pública.Pela nova lei, de maio de 2019, o BC não é mais obrigado a repassar o lucro com operações cam...