O texto do novo Código Tributário Municipal teve três emendas aprovadas durante a reunião extraordinária da CCJ realizada nesta terça-feira (23). A primeira delas concede isenção total ou parcial do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) para clubes recreativos ou esportivos que se enquadrem no Programa de Incentivo ao Esporte e Lazer da Prefeitura.

Podem ter direito à isenção de 100% os clubes que possuem áreas de reserva ambiental. Outra emenda fixou em R$ 15 mil o valor máximo da taxa para desmembramento, remanejamento e remembramento de imóveis em Goiânia. O preço cobrado por metro quadrado continua o mesmo proposto pelo Paço, R$ 1,52.

A terceira mudança aprovada reduz pela metade, de R$ 702,05 para R$ 351,02, a taxa de licenciamento para estabelecimentos que utilizam equipamentos de som.

As três emendas aprovadas até o momento foram apresentadas pela presidente da CCJ, Sabrina Garcêz (PTB). Até o fim da sessão de hoje, a relatora do projeto, Cristina Lopes (PSDB), já havia recebido 50 emendas para a matéria. As propostas serão apreciadas em nova reunião extraordinária marcada para esta quarta-feira (24).