Política Clube Militar do Exército convoca associados para manifestação do dia 15 Utilizando o lema de campanha do presidente da República, Jair Bolsonaro, "Brasil acima de tudo", a instituição militar fala em defesa do presidente da República e em impedir um "parlamentarismo branco"

O Clube Militar do Exército, sediado no Rio de Janeiro, usou sua rede de contatos para convocar seus associados a comparecerem ao ato contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF). Utilizando o lema de campanha do presidente da República, Jair Bolsonaro, "Brasil acima de tudo", a instituição militar fala em defesa do presidente da República e em impe...