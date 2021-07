Política Cirurgias anteriores podem ter causado obstrução intestinal em Bolsonaro Toda vez que um paciente se submete a uma cirurgia intestinal é muito comum surgirem aderências no local

Há uma grande chance de a obstrução intestinal diagnosticada no presidente Jair Bolsonaro ter sido causada por aderências (partes do intestino que ficam coladas) decorrentes do seu histórico de intervenções cirúrgicas após a facada que sofreu em setembro de 2018.Toda vez que um paciente se submete a uma cirurgia intestinal é muito comum surgirem aderências no local...