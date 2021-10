Política Ciro Nogueira rebate críticas de Malafaia: “Falta informação a esse pastor” Pastor acusou ministro-chefe da Casa Civil de trabalhar contra a nomeação de André Mendonça ao STF

O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, rebateu as críticas que sofreu do pastor Silas Malafaia. O líder evangélico o acusou de trabalhar contra a nomeação do ex-advogado-geral da União André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal (STF). “Falta informação a esse pastor sobre a nossa atuação“, disse Nogueira nesta segunda-feira (11) a jornalistas no Piauí, onde ...