Ciro Gomes e ACM Neto terão primeira conversa pública após fusão do DEM com PSL

ACM Neto (DEM-BA), ex-prefeito de Salvador e presidente do DEM, será o entrevistado de Ciro Gomes (PDT-CE) nesta terça-feira (26) na live 'Ciro Games', que o pedetista promove semanalmente em suas redes sociais. É a primeira conversa pública dos dois após a fusão do DEM com o PSL em uma nova legenda, a União Brasil, ocorrida no dia 7 de outubro. Segundo a reportage...