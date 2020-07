Política Cidades goianas fazem suas próprias estratégias para combater o novo coronavírus Apenas sete das 20 cidades goianas com mais casos confirmados do novo coronavírus já começaram a seguir o decreto do governo do Estado ou decidiram data para aderir às restrições

Apenas sete das 20 cidades goianas com mais casos confirmados do novo coronavírus já começaram a seguir o decreto do governo do Estado ou decidiram data para aderir às restrições. Grupos de prefeitos do Sudoeste e do Entorno do Distrito Federal tentam sincronizar funcionamento do comércio e aumentar o índice de isolamento social. Na Região Metropolitana de Goiânia, c...