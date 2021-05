Política Cidades goianas contaram com mais dinheiro em 2020 Quase 90% dos municípios de Goiás aumentaram suas receitas no ano passado em relação a 2019; resultado pode ser explicado por socorro federal em razão da pandemia

Quase 90% dos municípios goianos apresentaram aumento de suas receitas em 2020, ano marcado pela pandemia de Covid-19. Das 246 cidades de Goiás, 218 fecharam o ano com incremento na arrecadação acima do índice da inflação, que foi de 4,52%, segundo dados do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO) com base na prestação final de contas pelas prefeituras até...