Política Cidades fazem suas próprias estratégias Apenas sete das 20 cidades goianas com mais casos confirmados do novo coronavírus já começaram a seguir o decreto do governo do Estado ou decidiram data para aderir às restrições. Grupos de prefeitos do Sudoeste e do Entorno do Distrito Federal tentam sincronizar funcionamento do comércio e aumentar o índice de isolamento social. Na Região Metropolitana de Goiânia, cidades separadas por avenidas têm regras diferentes

1º Goiânia e a incerteza jurídica Com 7.474 casos do novo coronavírus e 195 mortes pela doença confirmados até ontem, a capital segue desde terça-feira (30) o decreto do governo estadual, que instituiu o isolamento intermitente, com a restrição para o funcionamento de atividades não essenciais por 14 dias. O comércio deve ser parcialmente reaberto após o fim ...