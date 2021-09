Política Cidades de Goiás perdem R$ 360 milhões com as novas regras do IR Alterações aprovadas nesta semana na Câmara dos Deputados refletem nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios; prefeitos vão tentar mudar texto durante tramitação no Senado, diz FGM

Com a alteração nas regras do Imposto de Renda (IR) aprovada na Câmara dos Deputados nesta semana, os cofres dos municípios goianos devem perder, ao todo, R$ 360 milhões por ano. Isso ocorre porque a base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), uma das principais fontes de receita das cidades, é formada pelo IR e pelo Imposto sobre Produtos Industrializado...