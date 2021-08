Política Cidade inteligente deve custar R$ 2 bilhões em 4 anos Para 2022, R$ 500 milhões devem ser investidos no eixos tecnologia, infraestrutura, mobilidade, planejamento e gestão pública; projeto resgata principal promessa do plano de governo de Maguito Vilela

A Prefeitura de Goiânia publicou no Diário Oficial do Município (DOM) de terça-feira (3) um decreto que institui o Programa Goiânia em Nova Ação e cria seu respectivo comitê gestor. De acordo com o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2022, o custo total do programa deve chegar a quase R$ 500 milhões. No Plano Plurianual de 2022 a 2025, o Executivo p...