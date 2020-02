Política Cidadania confirma filiação de Lincoln Tejota ao partido Vice-governador deixa o Pros. A mudança de sigla vinha sendo sinalizada por ele desde o ano passado

O presidente do Cidadania em Goiás, Marcos Abrão, confirmou o ingresso do vice-governador de Goiás, Lincoln Tejota, no partido. Com ele, devem se filiar mais 70 lideranças à sigla, para disputar as eleições municipais. A Coluna Giro publicou na terça-feira (4) que Lincoln esteve em Brasília com o presidente nacional do partido, Roberto Freire. Marcos Abrão e o deputado e...