Política Cid Gomes tem alta de UTI e é transferido para enfermaria após tiros em Sobral Senador foi baleado ao tentar romper um bloqueio de policiais grevistas com uma retroescavadeira

O senador licenciado Cid Gomes (PDT-CE) recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital do Coração de Sobral e fica agora aos cuidados da enfermaria, de acordo com boletim médico divulgado nesta quinta, 20. Na quarta, ele foi atingido por dois disparos de arma de fogo ao tentar romper um bloqueio de policiais grevistas com uma retroescavadeira. Na noite ...