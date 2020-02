Política Cid Gomes é baleado em protesto de policiais no Ceará Estado de saúde do senador ainda não foi divulgado, mas ele foi encaminhado para o Hospital do Coração de Sobral. Ele foi atingido no peito por tiro de arma de fogo

Durante protesto de policiais militares do Ceará, por aumento salarial, o senador Cid Gomes (PDT-CE) foi baleado. O político tentava furar o bloqueio feito pelos manifestantes com uma retroescavadeira que dirigia. O estado de saúde do senador ainda não foi divulgado, mas ele foi encaminhado para o Hospital do Coração de Sobral. Incialmente, a assessoria informou que se...