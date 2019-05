Política Chefes dos três poderes assinarão pacto a favor da retomada do crescimento, diz Onyx Bolsonaro recebeu Maia, Alcolumbre e Toffoli no Palácio da Alvorada nesta terça

O ministro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta terça-feira (28) que os presidentes dos três Poderes da República assinarão um pacto com um conjunto de metas e ações possivelmente na semana do dia 10 de junho. A declaração foi dada à imprensa após o presidente Jair Bolsonaro receber no Palácio da Alvorada os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ); d...