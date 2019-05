Política Chefes dos Poderes falam em “Pacto pelo Brasil” Anfitrião do encontro, o presidente Jair Bolsonaro pediu união em torno de medidas para tirar o País do “fundo do poço” e afirmou não ter interesse em conflito entre instituições

O presidente Jair Bolsonaro disse ontem em reunião com chefes do Legislativo e do Judiciário, que não tem interesse em estimular o conflito na relação entre os Poderes. Anfitrião de um café da manhã com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ); do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP); e do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, Bolsonaro afirmou nada ter contra seus...