Política Chefes da Receita ameaçam entrega de cargos por interferência política Seis subsecretários do órgão estão fechados nessa posição, segundo apurou o Estado; efeito da entrega de cargos poderá ser em cascata, com outros chefes da alta administração da Receita

Os auditores fiscais que ocupam as mais altas posições de chefia da Receita Federal ameaçam entregar os cargos caso sejam seja efetivadas indicações políticas na superintendência do Rio de Janeiro e em outros postos chaves do órgão. Os seis subsecretários do órgão estão fechados nessa posição. O efeito da entrega de cargos poderá ser em cascata, com outros ...