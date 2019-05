Política Chefe da Secom diz não ver ingerência dos filhos de Bolsonaro na comunicação Ele também negou que uma eventual disputa pelo controle de verbas publicitárias seja o pano de fundo de atritos entre Santos Cruz e Olavo de Carvalho

O chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), Fabio Wajngarten, disse nesta terça-feira, 28, em audiência no Senado, que não há ingerência dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, especialmente do vereador no Rio Carlos Bolsonaro (PSC), na comunicação do governo. Ele também negou que uma eventual disputa pelo controle de...