Política Chefe da Secom da presidência está com suspeita de coronavírus Fabio Wajngarten acompanhou o presidente Jair Bolsonaro em visita a Miami (EUA), na última semana

Fabio Wajngarten, chefe da Secretaria Especial de Comunicação (Secom) do governo federal, está com suspeita de coronavírus. Ele acompanhou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em visita a Miami (EUA), na última semana. As informações são da coluna da jornalista Mônica Bergamo, no jornal Folha de S. Paulo. Segundo o texto publicado, Wajngarten realizou exames...