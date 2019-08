Política Chefe da PF substituído por 'questão de produtividade' é um dos mais bem avaliados Presidente Jair Bolsonaro anunciou substituição do delegado Ricardo Saadi por motivos de 'produtividade' e de 'problemas' na superintendência

O delegado Ricardo Saadi, superintendente da Polícia Federal no Rio – cuja substituição foi anunciada no dia 15 pelo presidente Jair Bolsonaro sob alegação de “questão de produtividade” – é um dos mais bem avaliados no Índice de Produtividade Operacional (IPO), que mede o desempenho das superintendências da corporação em todo o País. Nesse índice, produzido a part...