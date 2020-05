Política Chefe da Abin fez convite para PF no Rio, diz delegado Alexandre Saraiva, superintendente no Amazonas, foi o nome que Bolsonaro tentou emplacar em agosto do ano passado; presidente contraria declarações de ministros

O delegado Alexandre Saraiva, da superintendência da Polícia Federal no Amazonas, relatou em depoimento ter recebido convite do atual diretor da Abin, Alexandre Ramagem, para ocupar a chefia da PF no Rio de Janeiro. A proposta teria sido feita ‘no início do segundo semestre’ do ano passado, época em que o presidente Jair Bolsonaro tentou emplacar o seu nome para comandar a...