Política Chanceler Ernesto Araújo compara Bolsonaro a Jesus Cristo Em referência ao presidente da República, que estava presente na cerimônia, ministro citou trecho do Evangelho que diz que "a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular"

Em discurso na cerimônia de formatura dos novos diplomatas do Instituto Rio Branco, o chanceler Ernesto Araújo elogiou o presidente Jair Bolsonaro, comparando-o a Jesus Cristo, e se emocionou diversas vezes, chegando até a chorar. Em referência ao presidente da República, que estava presente na cerimônia, Araújo citou trecho do Evangelho que diz que "a pedra que os c...