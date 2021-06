Política Certidão comprova que Cruz foi intimado na ação que questiona seu mandato, mas não apresentou defesa Assessoria havia dito que a defesa do prefeito não enviou resposta no prazo estabelecido porque ele não havia sido citado, informação que é desmentida por documento assinado pela oficial de Justiça Karla Barros Costa

A certidão assinada pela oficial de Justiça Karla Barros Costa no dia 10 de junho mostra que o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), foi, sim, intimado para responder à ação de impugnação de seu mandato. Na terça-feira (29), quando questionada por que a defesa não foi apresentada a tempo, a assessoria do prefeito disse que ele não havia sido intimado, o que não procede, de acordo com o documento acessado nesta quarta-feira (30) pelo POPULAR. Leia também: Rogério Cruz não apresentou defesa na ação de impug...