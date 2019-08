Política 'Certas coisas eu não peço, mando', diz Bolsonaro sobre exoneração de diretor do Inpe Presidente confirma que ordenou demissão de Ricardo Galvão ao ministro de Ciência e Tecnologia

O presidente Jair Bolsonaro confirmou neste domingo, 4, que a exoneração do diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Ricardo Galvão, ocorreu por uma solicitação sua. Para o presidente, não havia mais "clima" para que ele continuasse no cargo. A demissão ocorreu após a divulgação pelo órgão de dados sobre o aumento do desmatamento da Amazônia neste...