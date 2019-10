Política Centro-Oeste é quarto na lista dos Estados que mais aderiram as Escolas Cívico-Militares Goiás tem aprovadas por lei 36 escolas cívico-militar e com a adesão duas delas deverão ser instaladas em 2020

O Ministério da Educação (MEC) anunciou nesta quarta-feira (16), que a região Centro-Oeste está em quarto na listagem dos Estados que mais aderiram à implantação das Escolas Cívico-Militares, com 38 municípios interessados. Em primeiro está à região Sudeste, com 215 municípios, seguida da Sul com 54 e a Norte com 46. Goiás é um dos primeiros Estados brasileiros a impl...