Política Centrais sindicais decidem aderir com precauções contra Covid-19

Fora do ambiente partidário, a mobilização para as manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) convocadas para hoje somou a adesão das dez principais centrais sindicais, que ficaram reticentes em 29 de maio, muito pela pressão de categorias profissionais que demonstraram preocupação com a incoerência de se juntar às multidões e defender o distancia...