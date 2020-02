Política Centrais Sindicais cobram providências sobre convocação de ato por Bolsonaro Em documento, grupo fala em "golpe contra a democracia, a liberdade, a Constituição, a Nação e as Instituições"

Centrais sindicais cobram que o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Congresso Federal tomem "providências para resguardar o Estado de Direito". O comunicado foi dado após a jornalista Vera Magalhães, colunista do Broadcast Político/Estadão, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, revelar que o presidente Jair Bolsonaro usou a conta pessoal do WhatsApp para di...