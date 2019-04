Política Centrão tenta atrasar votação da reforma na Câmara dos Deputados Ameaça é feita após economista ser indicado para Educação; pasta era cobiçada por partidos

A indicação do economista Abraham Weintraub para o Ministério da Educação provocou um novo descontentamento no Centrão, que tinha esperança de que o presidente Jair Bolsonaro iria começar a abrir o primeiro escalão do governo para os partidos. Em retaliação, líderes partidários ameaçam atrasar a votação da Reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça...