Política Centrão quer articular 'quarentena eleitoral' para magistrados A ideia é que integrantes dessas categorias interessados em disputar eleições sejam obrigados a deixar o cargo no mínimo dois anos antes do pleito

