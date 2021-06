Política Centrão pressiona por saída de general Ramos, e Bolsonaro avalia minirreforma ministerial Presidente discute minirreforma com aliados; além do comando da Casa Civil, estão em análise também substituições no Meio Ambiente e no Turismo

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) discute com aliados um novo pacote de mudanças em ministérios para atender a cobranças feitas por líderes do centrão no Congresso.Esses parlamentares pressionam por uma distribuição de cargos e pela saída do chefe da Casa Civil, o general da reserva Luiz Eduardo Ramos.Os partidos que dão sustentação a Bolsonaro atribuem ao ...