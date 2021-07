Política Centrão pressiona para recriar pasta de Planejamento

Mesmo após serem contemplados com o ministério mais prestigioso da Esplanada, a Casa Civil, partidos que compõem o chamado centrão continuam pressionando o governo para recriar o Ministério do Planejamento, cujas funções estão hoje dentro da Economia e envolvem o controle do Orçamento federal. A aposta nesse grupo de siglas é que o presidente Jair Bolsonaro (sem p...