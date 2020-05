Política Centrão mira orçamento de R$ 78,1 bi com cargos Após Progressistas e Republicanos assumirem o comando do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca e Secretaria no Ministério do Desenvolvimento Regional, grupo deve indicar ainda para Incra e Dnit

Ao lotear cargos do governo com nomes indicados pelo Centrão, o presidente Jair Bolsonaro poderá deixar sob controle de políticos desse bloco um orçamento de até R$ 78,1 bilhões.Nesta semana, afilhados políticos de deputados do Progressistas e do Republicanos já assumiram o comando do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) e da Secretaria de Mobilid...