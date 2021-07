Política Centrão deve fundir três siglas para criar maior partido do Congresso PSL, DEM e PP estão em conversas para a junção em uma única legenda, que teria 121 deputados e 15 senadores

Os partidos PSL, DEM e PP estão negociando uma fusão das 3 siglas em uma, segundo apurou o Poder360. O novo partido seria o maior do Congresso, com 121 deputados e 15 senadores do chamado Centrão. A negociação está em seus últimos estágios e o novo partido deve ser anunciado em breve. A nova sigla terá um comando dividido entre os 3 partidos atuais. A presid...