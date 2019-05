Política Centrão avalia ter 280 votos para tirar Coaf de Moro na votação da MP 870 Contando as possíveis abstenções na votação, esse número pode subir para 300

Líderes do bloco de partidos do Centrão avaliaram ter cerca de 280 votos para aprovar a mudança do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do ministério da Justiça para o ministério da Economia. Contando as possíveis abstenções na votação, esse número pode subir para 300. A mudança do órgão foi incluída no relatório da Medida Provisória 870, que or...