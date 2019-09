Política Centrão articula para derrubar veto de Bolsonaro a brecha para aumento do fundo eleitoral Apesar do intento, o único consenso que deverá prevalecer é o da retomada do ponto que permitia um aumento anual do valor do fundo eleitoral, sem uma limitação orçamentária prévia

Siglas do Centrão já iniciaram a articulação para derrubar os vetos que o presidente Jair Bolsonaro impôs à lei que flexibiliza as regras eleitorais e partidárias. Apesar do intento, o único consenso que deverá prevalecer é o da retomada do ponto que permitia um aumento anual do valor do fundo eleitoral, sem uma limitação orçamentária prévia. Os o...