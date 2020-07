Política Centrão agora ganha cargo no Turismo

O presidente Jair Bolsonaro entregou mais um cargo na estrutura do governo a um nome do Centrão, bloco informal que reúne cerca de 200 deputados, dando sequência à sua estratégia de aumentar a base no Congresso. O Diário Oficial da União de ontem registrou a nomeação do ex-senador Vicentinho Alves (PL-TO) para a Secretaria Nacional de Infraestrutura do Ministério do T...