Política Cenas fortes: Flávio Bolsonaro publica vídeo de suposto cadáver de Adriano para sugerir tortura A publicação insinua que o miliciano foi torturado antes de ser morto, versão descartada pela necrópsia oficial

O senador Flávio Bolsonaro publicou em seu perfil no Twitter vídeo do suposto cadáver do ex-capitão do BOPE Adriano Magalhães da Nóbrega, morto na semana passada em Esplanada, no interior da Bahia. A publicação insinua que o miliciano foi torturado antes de ser morto, versão descartada pela necrópsia oficial. São 21 segundos de imagens sem áudio. O corpo é apresenta...