Política Cenário pós-Meirelles segue aberto na base Lideranças políticas minimizam declarações de pessedista sobre acordo com Caiado e dizem que filiação não altera articulações com outras siglas que podem compor a chapa governista

Embora seja uma peça importante no xadrez político para 2022, o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles, recém-filiado ao PSD-GO, não inviabiliza o jogo para os demais partidos que cogitam aliança com o governo e estão de olho na chapa majoritária no ano que vem. Todas as lideranças políticas ouvidas pelo POPULAR, da situação, oposição e ditos independentes, afirmam que Mei...