Política Celular do ministro Paulo Guedes é hackeado Assessoria pediu que sejam desconsideradas todas as mensagens vindas do número do ministro e de pessoas do gabinete

O celular do ministro da Economia, Paulo Guedes, foi hackeado na noite desta segunda-feira (22). Segundo a assessoria do ministro, “todas as medidas cabíveis” contra o hacker serão tomadas nesta terça-feira (23). A assessoria pediu que sejam desconsideradas todas as mensagens vindas do número do ministro e de pessoas do gabinete. O hacker criou uma conta no ap...