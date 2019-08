Política Celular de Henrique Meirelles também foi invadido por hacker “Tomei a providência de desligar todas as sessões que não são do celular que eu estava usando. O episódio não se repetiu”, disse o ex-ministro goiano

O secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo e ex-ministro da Fazenda, o goiano Henrique Meirelles, também foi alvo do hacker Walter Delgatti Neto, que disse à Polícia Federal ter invadido mensagens do aplicativo Telegram de autoridades, entre elas o presidente Jair Bolsonaro. Meirelles confirmou ter recebido mensagem do Telegram sobre a invasão. "Tomei a prov...